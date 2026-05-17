プロ野球・日本ハムは17日、上川畑大悟選手を1軍登録、加藤貴之投手の登録を抹消しました。昨季35試合の出場、5年目の上川畑選手は今季初の1軍昇格。ここまでファームで21試合に出場し打率.333をマークしています。抹消された加藤投手は前日の西武戦で4本塁打を浴びるなど5回4失点で自身に勝ち負けつかず。ここまで4勝1敗、防御率3.05としています。