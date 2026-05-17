お笑いタレントの小籔千豊（52）が15日、自身のYouTubeチャンネル「ぺらぺら小籔」を更新。子供に通わせた習い事を明かした。動画では「マブダチ」だという小島瑠璃子とトーク。現在1児の母である小島は2児の父である小籔に「子供に習い事、何させました？」と質問。小籔は「嫁はんと話し合って話し合って、結果、僕らはバレエ、ピアノ、水泳に落ち着いた」と3つの習い事を明かした。水泳は夫婦そろっての意見だったといい、