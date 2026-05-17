漫才コンビのトットが17日、フジテレビ系「SUNDAYブレイク」（日曜午前7時）に生出演した。2人は16日に行われた、結成16年以上の漫才師による日本一を決める「THE SECOND」で4代目の王者に輝いた。一夜明けの副賞として、この番組への出演が入っていた。高校の同級生で結成して18年目。ファイナル1回戦でザ・パンチを293−275、準決勝でリニアを292−289、決勝では、4年連続ファイナリストの金属バットを281−264で下して頂点に立