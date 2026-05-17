3歳から子役として活動している横溝菜帆（18）が、プライベートで船釣りを楽しむ姿を公開した。【映像】横溝菜帆の現在の姿（複数カット）2018年放送のTBS系ドラマ『義母と娘のブルース』で綾瀬はるか（41）の娘役を演じ、注目された横溝。NHKの朝ドラ『スカーレット』では大島優子（37）演じる主人公の同級生の幼少期を演じ、日本テレビ系ドラマ『君と世界が終わる日に』では、竹内涼真（33）と共演するなど、人気子役として