お笑いコンビ、オズワルドの伊藤俊介がスペシャルキャスターを務めるフジテレビ系「SUNDAYブレイク」（日曜午前7時）に17日、生出演。思わぬ行動を明かされた。番組には、16日に行われた結成16年以上の漫才師たちが争う「THE SECOND」で4代目王者となったトットが出ていた。コンビの1人、桑原雅人から「伊藤がおるの不思議。こんな遅刻魔を」と思わぬクセを暴露されると、「やめろ、やめろ。忘れかけてきているんだ、みんな」と恥