駅の南側に広がる空き地JR越後線の寺泊駅（新潟県長岡市）は、「魚のアメ横」や海水浴場の玄関口として知られています。この駅、以前は大河津という名前で、さらに昔は寺泊という名前でした。つまり一度他の駅名に変わりながらも、最終的に当初の駅名に戻っています。なぜこのようなことが起こったのでしょうか。これには現在の寺泊駅の南側、駅舎と反対側に広がる空き地が大きく関係していました。【現存】旧越後交通長岡線のレ