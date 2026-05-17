犬が『いじけている』ときにみせる仕草や行動5つ 犬の“いじけているように見える行動”は、実際には不満、緊張、気持ちの整理などが関係していることが多いです。 表面的には似たように見えても、その背景はさまざまなので、ほかの様子とあわせて見ることが大切です。まずは、よく見られる行動を確認していきましょう。 1.そっぽを向く・目を合わせない 声をかけても視線を外し、顔を背けるような反応を見せるこ