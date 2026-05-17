きのう（16日）香川県土庄町で納屋を全焼する火事がありました。 【写真を見る】「薪風呂の支度中に目を離した」木造2階建ての納屋（約104平方メートル）を全焼通りかかった人が火事に気付き通報【香川】 きのう午後5時50分ごろ、香川県土庄町豊島唐櫃の納屋から火が出ていることに通りかかった人が気付き、消防に通報しました。消防が消火にあたり、火は約2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての納屋、約104平方