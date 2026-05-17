百ます計算でおなじみ、教育クリエイター陰山英男さんが、RSKのラジオ番組「天神ワイド朝」（毎週月曜日朝7時～11時放送）内のコーナー『陰山英男の教育ラジオ』（毎月第3火曜日放送）に出演しました。（2026年4月21日放送） 【写真を見る】「学校に関心を持とう」わが子の学力を左右する学校選びの新常識【教育クリエイター 陰山英男さん】 15年で学校崩壊からトップ校へ 福岡県飯塚市で起きた「