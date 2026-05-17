怒涛の勢いで本塁打を量産している村上(C)Getty Images日本の怪物スラッガーは、もう止まらない。現地時間5月16日、ホワイトソックスの村上宗隆は、本拠地で行われたカブス戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の16号ソロに続き、5回にも17号2ランをマーク。年間の本塁打ペースも2022年にアーロン・ジャッジ（ヤンキース）が叩き出した62に迫る61に乗せた。【動画】歴史的ハイペースでHR量産！村上宗隆の豪快17号をチェックい