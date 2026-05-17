Snow Manの目黒蓮さんは5月16日、自身のInstagramを更新。BVLGARI（ブルガリ）のアクセサリーをまとった姿を披露しました。【写真】目黒蓮、「王子様すぎる」姿！「いつ見ても王子様」目黒さんは「bvlgariの新作Gold & Steel をいち早く着用させてもらいました しなやかさと輝きが組み合わさったデザインと着け心地で、どんなファッションでも、どんな場所にも連れて行けるような 無限の可能性を感じました」とつづり、1枚の写