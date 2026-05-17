ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【果物類】をご紹介する。「さくらんぼ」のランキング（月別、26年5月8日夜参照）より、トップ5だ。【5位】山形県 尾花沢市「さくらんぼ 佐藤錦 秀Mサイズ 1.2kg(600g×2箱)」18000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】こちらの返礼品は、山形連携中枢都市圏における共通返礼品です。関係市町(山形市、寒河江市、村山市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町