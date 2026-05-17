磐越自動車道で新潟市の北越高の生徒1人が死亡した事故で、福島県警が16日に北越高から関係書類の任意提出を受けたことが17日、捜査関係者への取材で分かった。逮捕した若山哲夫容疑者（68）がバスを運転することになった経緯を調べる。