元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。親友の元V6、20th Centuryの井ノ原快彦の50歳の誕生日を祝った。番組冒頭、「ついにですね、我が友、イノッチこと井ノ原快彦、50歳。今日。いやいやいや、おめでとうおめでとう、井ノ原」と井ノ原の50歳の誕生日を祝福。「この間、生まれたと思ったらもう50か。ピーピーピーピーピーピー鳴いていたヨシが、え？俺の後ろばっかりつい