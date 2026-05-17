病院で働く看護師は、「夜勤をすると月収が増える」と言われることがあります。実際、22時以降の勤務には法律で定められた深夜割増賃金があり、さらに病院独自の夜勤手当が支給されるケースも少なくありません。 そのため、夜勤に入る回数によっては、月収に数万円以上の差が出ることもあります。本記事では、22時以降の勤務で給与がどのくらい上乗せされるのか、看護師の夜勤手当の仕組みとあわせて解説します。