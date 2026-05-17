日本代表で１８年平昌五輪銅、２２年北京五輪銀メダルのカーリング女子「ロコ・ソラーレ」の吉田夕梨花が、１７日までに自身のＳＮＳを更新。夫婦ショットが話題を呼んでいる。吉田はインスタグラムに「２ｎｄＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙそれぞれの夢も夫婦として叶えていきたいことも、変わらずどんどん挑戦していこう」とつづり、結婚２周年を迎えたことを報告。身を寄せ合い笑顔の写真や見つめ合うラブラブショットを公開し