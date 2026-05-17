◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回１死で迎えた２打席目は四球を選ぶと、直後に完璧に相手のモーションを盗んで、今季６個目となる盗塁を成功。さらにベッツの右飛には激走で三塁を陥れた。打者出場２試合ぶり８号が飛び出すか、期待が集