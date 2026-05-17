「誰も楽しんでいなかった。全員、できるだけ早く終わらせようとしていた」──男性誌「プレイボーイ」創業者の故ヒュー・ヘフナー氏（享年91）の元"ナンバーワンガールフレンド"として知られるホリー・マディソン（46）が、豪邸で繰り広げられていた"異様な実態"について改めて赤裸々に語った。【写真を見る】リアリティ番組で有名になったプレイボーイ・マンション、ブロンドのプレイメイツに囲まれるヒュー・ヘフナー氏20代だ