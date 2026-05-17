◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権４連覇の島田麻央（木下グループ、１７）が、１６日（日本時間１７日）にアナハイムで行われた米大リーグ・エンゼルス―ドジャース戦で始球式を務めた。エンゼルスのユニホーム姿で登場すると、マウンド手前でアクセルジャンプを披露。直後に見事な一球を投げる“大回転魔球”を見