元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１７日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、ドジャース・大谷翔平投手が１３日（日本時間１４日）の本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、今季最多の１０５球を投げて７回４安打無失点、８奪三振の好投で４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦以来約１か月ぶりの白星となる３勝目（２敗）を挙げてチームの連敗を「４」で止めたことを報じた。規定投球回に