中国の商務省は、米中首脳会談の成果として双方が関税をそれぞれ引き下げることで合意したと発表しました。【映像】米中首脳会談の様子中国商務省によりますと、アメリカと中国が互いに課している関税について同様の規模で引き下げることで合意したと説明しました。対象となる品目や税率の引き下げ幅などは明らかにしていません。また、アメリカが中国の水産物や乳製品などの輸入規制緩和を検討する一方、中国はアメリカ産牛