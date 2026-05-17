ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が17日、「慶弔休暇特例措置」により出場選手登録を抹消された。同特例は今季から導入された。近親者の慶事（出産）や弔事（通夜、葬儀）などが対象となり、出場選手登録抹消後、10日を待たずに再登録が可能となる。近藤の代替選手としてはドラフト5位ルーキーの高橋隆慶内野手（24）が登録された。