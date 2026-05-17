お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之（47）が13日、自身のインスタグラムを更新。名画の模写など、デッサンした作品を一挙披露した。【写真】「全部すごい」「さすがニチダイ」“美大進学”ナイツ・土屋伸之のデッサン作品群仕事の傍ら2年間予備校に通い、この春から日本大学藝術学部美術学科へ進学したことを明かしている土屋は、自身がナビゲーターを務めるNHK Eテレの番組『3か月でマスターする西洋美術』を告知。「今夜の放