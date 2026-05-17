■MLBホワイトソックス 8ー3 カブス（日本時間17日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのカブス戦に“2番・一塁”で先発出場し、3打数2安打（2本塁打）、1四球。メジャー初となる2打席連続アーチを放つなど、3打点を挙げチームの勝利に貢献した。試合は1回、カブスの先発・J.タイオン（34）に対し、村上の第1打席は四球を選択。無死一、二塁のチャンスを作ると、続くM.バルガス（26）に3ラン本塁