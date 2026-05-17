米大リーグは１６日（日本時間１７日）、各地で行われた。ホワイトソックスの村上宗隆は本拠地シカゴでのカブス戦に２番一塁で出場。第２、第３打席にいずれも中越え本塁打を放った。メジャー初の１試合２本塁打で本塁打数はリーグ単独トップの１７本となった。（デジタル編集部）１本目は３点をリードした三回一死。カブスの先発右腕タイヨンの外角高めのチェンジアップを捉えると、打球は中堅左の観客席ギリギリに飛び込んだ