庵野秀明氏が代表を務める株式会社カラーが17日、創立20周年を迎え、庵野氏がメッセージを発表した。また、鶴巻和哉氏の記念描き下ろしイラストが公開された。【画像】庵野秀明氏「設立20周年のご挨拶」＆鶴巻和哉氏の記念描き下ろしイラスト同社公式サイトやXで「株式会社カラー 設立20周年のご挨拶」を投稿。「株式会社カラーは、2006年5月17日に設立し、本日2026年5月17日をもちまして、設立20周年を迎えました。これもひと