歌手の工藤静香さんが5月16日、自身のインスタグラムを更新。「ゴマゴマクッキー」の作り方を動画とともに投稿しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「ゴマゴマクッキー」のレシピ公開「ビタミンEおやつはいかがですか？」手作りおやつを紹介投稿では「ビタミンEおやつはいかがですか？」と呼びかけており、ビタミンEを意識したおやつとして紹介しています。 作り方はシンプルで、「みりん大さじ1 とちょいて