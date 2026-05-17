山梨県甲州市ではバラが見ごろを迎え、たくさんの観光客で賑わっています。【映像】色とりどりのバラを咲かす観光庭園（実際の映像）甲州市の観光庭園「ハーブ庭園旅日記」にはおよそ250種類、500株のバラが植えられていて、色とりどりの花を咲かせています。赤いバラ以外にも「ブルーグラビティ」と呼ばれる青色のバラや「チャールストン」という花の色が赤色から黄色へ変化していく珍しいバラも楽しむことができます。16