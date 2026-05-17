日本の税務調査では、一般的な時効は3年、問題が見つかった場合でも5年、悪質なケースでも7年とされています。一方、米国では、過少申告の割合や海外所得の有無、さらには居住州によって時効が大きく異なり、場合によっては「時効なし」で無期限に遡って調査を受けることもあります。特に、海外口座や海外法人に関する申告義務は厳格で、申告漏れには高額な罰金が科されるケースも少なくありません。本稿では2026年4月末に刊行した