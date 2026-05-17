平均所得が高い「お金持ちなまち」と聞くと、高級住宅街や観光地といった、街のブランド力や産業によるものだと考える人が多いでしょう。しかし、全市区町村別1,741箇所のうち、所得が35番目に高い街「愛知県・長久手市」は、高級住宅街や観光地ではありません。では、そんないわゆる“普通の街”に住む人々の平均所得が高い理由はなんなのか、経営コンサルタントの鈴木健二郎氏が、住民の声を交えながらその秘密を暴きます。“普