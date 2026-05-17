キャッシュレス化が進む昨今。現金だと躊躇してしまう高額な買い物も、キャッシュレスであれば心理的ハードルが下がるという人も少なくありません。こうしたなか、12万部超えのベストセラー『節約の王道』の著者である林望氏は、多様化する現代の支払い手段に警鐘を鳴らします。林氏の新著『節約を楽しむあえて今、現金主義の理由』（朝日新聞出版）より、そんな林氏が唯一「安全で利口」と語るキャッシュレス決済の方法をみてい