子どもの将来を思い、最善の環境を整えたいと願う中学受験。その一方で、母親自身もまた大きな変化の只中にあります。都内在住のHさん（40代）は、子どもの受験期と、自身の心身の揺らぎが重なる時期を同時に迎えました。更年期に差しかかる不安定さと、子どもの反抗期。その狭間で起きていた葛藤は、想像以上に過酷なものでした。【漫画】ただでさえしんどい中学受験、親の更年期と子の反抗期が重なり…（全編を読む）鏡に映る別