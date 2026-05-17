5月16日、令和ロマンの約7年ぶりの単独ライブ「RE:IWAROMAN」がKアリーナ横浜で開催された。公演の中では、松井ケムリ氏が2026年7月24日に自身の描き下ろしとなる絵本『ちがうちがう』を刊行することが発表された。いったいどんな絵本なのか、本人に聞いた。 【画像】本好き芸人で１児の父・松井ケムリが描き下ろした初絵本 “ツッコミ”を絵本にするという挑戦 ――まずは絵本を刊行することになった経緯から