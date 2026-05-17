離婚、深酒、そして中年の衰え。40代で人生の「どん底」を経験した一人の営業マンが、ある決断を機に劇的な変貌を遂げた。50代になった今、彼はあふれんばかりの活力と最高の仲間に囲まれ、人生のQOL（生活の質）を引き上げている。 【画像】写真からも伝わる白石さんのテストステロン全開ポーズ 孤立しがちな中高年クライシスをいかに乗り越え、いかにして男としての自信を取り戻したのか。しらぴょんこと白石進