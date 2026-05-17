＜全米プロ3日目◇16日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞プロゴルファー世界一を決めるメジャー「全米プロ」の賞金額が、大会3日目の16日に主催するPGA・オブ・アメリカから発表された。〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！賞金総額は2050万ドルで、日本円にして約32億4800万円。前年の1900万ドルから150万ドル増額した。割合にして7.9％アップで、大会史上最高額を更新した。優勝者は3