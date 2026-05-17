＜関西オープン最終日◇17日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。トータル5アンダーで並ぶ池田勇太、小西たかのり、杉本スティーブの最終組が午前10時27分にティオフ。【ライブフォト】小平智のアイアンショットこれだけフェースを返します7年ぶり通算22勝目を狙う池田勇太は2オン2パットの発進。小西たかのりと杉本スティーブもパーで滑り出した。