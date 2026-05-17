＜Sky RKBレディスクラシック最終日◇17日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、桑木志帆がトータル14アンダー・単独首位に立っている。【LIVEフォト】ブレない理由はここ？桑木志帆のべた足スイング2打差2位にウー・チャイェン（台湾）。3打差3位に阿部未悠、5打差4位タイには鈴木愛、吉田鈴、政田夢乃、一ノ瀬優希、ルーキーの鳥居さ