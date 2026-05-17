＜全米プロ3日目◇16日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞2021年「マスターズ」に続くメジャー2勝目へ、松山英樹が優勝戦線に踏みとどまった。1イーグル・3バーディ・6ボギーの「71」と1つ落としながらも、トータル2アンダー・11位タイ。首位との差は4打と逆転圏内だ。〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！序盤は8番までに3つ落とす苦しい展開で、順位もジリジリと後退していった。最初の