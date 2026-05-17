人気レースクイーンの霧島聖子（34）が16日夜、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。黒のショートパンツ・コスチューム姿を披露した。「JapanCupRd.1菅生予選日ありがとうございました」と感謝し、黒のショートパンツ・コスチューム姿の写真をアップ。「明日もよろしくねー！あと走行中の19号車のお写真もできれば欲しいなぁ！」とつづった。霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。2021年に「ミスFLAS