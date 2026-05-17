俳優谷原章介（53）が17日、フジテレビ系「SUNDAYブレイク」（日曜午前7時）にメインキャスターとして生出演。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で16歳の少年4人が逮捕された件について、「背後に何かがいるんじゃないか」などと私見を述べた。この事件は14日に発生。富山英子さん（69）が強盗に襲われ、20数カ所を刺されて死亡した。下野署捜査本部は強盗殺人容疑で、現場から逃走していた16歳の少年4人を相次いで逮捕した。匿