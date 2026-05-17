男子ゴルフの今季メジャー第２戦「全米プロ選手権」３日目（１６日＝日本時間１７日、ペンシルべニア州ニュータウンスクエアのアロニミンクＧＣ＝パー７０）、３位から出た松山英樹（３４＝ＬＥＸＵＳ）は１イーグル、３バーディー、６ボギーの７１と落とすも、首位と４打差の通算２アンダーの１１位に踏みとどまった。前半は９番パー５でバーディーを取ったが、８番まで３つのボギーが来る展開。後半に入ると、バーディーとボ