米女子ゴルフツアーの「クローガー・クイーンシティー選手権」３日目（１６日＝日本時間１７日、オハイオ州シンシナティのマケテワＣＣ＝パー７０）、２５位から出た渋野日向子（２７＝サントリー）は２バーディー、６ボギーの７４と落とし、通算３オーバーの６０位に後退した。出だしの１番パー４でボギーを叩き、３番パー４のバーディーで取り返したが、７番パー５、９番パー３をボギーとして前半に２つ落とす。後半も１２番