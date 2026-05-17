カツオに、まさかの“胸キュン”展開が――きょう17日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「かおりちゃんとツーショット」など3本を放送する。「かおりちゃんとツーショット」○「かおりちゃんとツーショット」中島と待ち合わせをしている公園に、カツオが行くと、そこにかおりが居た。かおりも友達と待ち合せをしていたらしい。その時、若い男女のカップルが写真を撮ってほしいと頼みに来る。カツオがシャ