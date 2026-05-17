女子プロゴルファーの吉田優利選手（26）が2026年5月12日、自身のインスタグラムを更新。デニムのミニスカコーデを披露した。「全米女子オープンの予選をクリアしました」吉田選手は、「無事に全米女子オープンの予選をクリアしました」と報告し、黒いキャミソールとデニムのミニスカートを合わせたコーデやキャップを被って笑顔をみせる姿など多数のオフショットと動画を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、シアーシ