世界経済と取引して伸びる国内株とは？ 国内株式の投資信託も期待はできる 世界と取引する国内企業に期待 日本の人口は減少傾向にあり、経済力の弱まりが心配されています。一方、世界全体での人口は増加し続けていて、世界経済は確実に拡大すると見られています。 経済発展していく世界を相手に取引をしているグローバル企業も、国内には多数存在しています。そうした国内企業の株式は今後も十分に期待できるといえ