容姿が優れていれば３６００万円お得!? 容姿によって収入に差が表われる 顔立ちは遺伝が影響する部分のひとつです。親子で顔がよく似た例を見たことがあるでしょう。この顔立ちのよし悪しが、じつは収入を左右しているという研究があります。労働経済学者のダニエル・Ｓ・ハマーメッシュ氏が20年かけて解明し、著書『美貌格差 生まれつき不平等の経済学』の中で紹介している研究です。 この研究では、女性の被験者を容