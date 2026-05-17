ヴィクトリアマイルの買ってはいけない馬券 【１枠】 複数の優勝馬が出ているのが２・３枠で、５～８枠から１頭ずつ出ている。 このことからどちらかというと外枠不利の傾向だが、多頭数の最内枠で捌きづらさがあるのか、１枠は［0・0・2・17］。 23年は単勝オッズ2.5倍の①人気スターズオンアースが３着に来たものの、２着に４分の３馬身差で連対を逃した。 買うとしても３着候補まで。 ヴィ