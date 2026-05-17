連休明けのこの時期は疲れが溜まりやすいことも。今日はパパっと簡単に作れる献立をご紹介。お家にあるもので作れるので、買い物に行く必要もありません。 豚肉・小松菜・卵を炒めて完成お家にあるものでカラフルサラダ余った海苔をおいしく味噌汁に材料3つでメインおかず メインおかずには豚肉・小松菜・卵を使います。小松菜はざく切りにしておき、豚肉には片栗粉と塩コショウを揉み込んでおきます。フライパンで卵を炒めて、