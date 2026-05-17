高視聴率を誇った伝説の歌番組「ザ・ベストテン」（TBS系）。なぜこのコンビが司会に？相性やけんかは？ハプニングはどう切り抜けた？出会いから降板劇、不意の別れまで、黒柳徹子さんが語る“名パートナー”久米宏さんの、おかしくも胸打たれる追憶。＊＊＊【写真を見る】「ハンサムで背が高くて…」若かりし日の久米宏さん〈私には親友という人が、いるようで、いなかった。あなたは、その中で『ザ・ベストテン』以