“ナベサダ”の愛称で知られるミュージシャン渡辺貞夫がデビュー75周年を迎えた。18歳でプロとしてサックスの演奏を始め、いまだ現役としてツアーを回り、アルバムもリリースする。精力的に活動を続けられる健康管理の秘訣（ひけつ）や、自らの音楽への熱い思いを伺った。【構成/神舘和典】＊＊＊【写真を見る】「肺活量は40代レベル！」若々しい渡辺氏〈デビュー75周年を迎えたジャズ・ミュージシャン、渡辺貞夫がエネルギッ